الأحد المقبل .. منتخب مصر يلاقي تنزانيا وديًا في القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي المنتخب الوطني نظيره التنزاني وديًا بالقاهرة مساء يوم الأحد المقبل، في إطار استعدادات المنتخبين النهائية لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية في نسختها المقبلة التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.



وجاءت مجموعات البطولة الأفريقية على النحو التالي :

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.

ومن المقرر أن تأتي المواجهة الافتتاحية من منافسات بطولة كأس أمم افريقيا 2023، بين منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض ، أمام نظيره غينيا بيساو، يوم 13 يناير .

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها المنتخب الوطني نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.