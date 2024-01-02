خاص.. الزمالك يشترط 10 ملايين دولار لبيع زيزو لـ الشباب السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تحول أحمد سيد زيزو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما تردد عن وصول وفد من نادى الشباب السعودي إلى القاهرة خلال الأيام المقبله للتفاوض مع مسؤولي القلعه البيضاء لشرائه بشكل نهائى خلال فترة الانتقالات الشتويه المقرره فى يناير الحالى.

ويتعرض مجلس الإدارة لصغوط كبيرة من الجماهير البيضاء لعدم التفريط في اللاعب، الذي يعتبر أحد الأعمده الأساسية والمؤثره في صفوف الفريق.

ويتعرض فى نفس الوقت لضغوط أخرى من والد زيزو للموافقه على منحه فرصة الاحتراف فى ظل العرض المغرى للاعب والذى يمكن أن يصل إلى ٤ ملايين دولار فى الموسم الواحد أى مايعادل ٢٠٠ مليون جنيه أى عشرة اضعاف مايحصل عليه من الزمالك.

وعلمت “بوابة الخليج 365” أن مجلس الإدارة يشترط الحصول على ١٠ ملايين دولار للموافقه على بيع اللاعب بينما المبلغ المعروض حتي وقتنا هذا حسب تقارير سعوديه وصل إلى ٧ ملايين دولار فقط.

ويعتبر زيزو أول لاعب يكسر حاجز ال ٢٠ أسيست خلال ٢٠٢٢، كما ساهم بأهداف خلال العام الماضى ب٥٠ مساهمة تهديفية.. كما حقق معادلة +٢٠ هدف+ ٢٠ أسيست خلال عام ميلادي واحد.