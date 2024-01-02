الزمالك يتحدى أستون فيلا وجالطة سراي وبيراميدز في كأس زد الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - ينظم نادي زد الرياضي نسخة جديدة من بطولة كأس زد الدولية للناشئين مواليد عام 2009، خلال الفترة من 3 إلى 6 يناير الجاري على ملاعب نادي زد الرياضي بالقاهرة الجديدة.



وتقام البطولة بمشاركة 8 أندية محلية وأجنبية كبرى وهم: زد إف سي، والمقاولون العرب ، والزمالك، وبيراميدز، وأستون فيلا الإنجليزي، وفيتوريا البرتغالي، وجالطة سراي التركي، وسبورتنج براغا البرتغالي.

يأتي ذلك بعد النجاح الكبير للنسخة السابقة من بطولة كأس زد الدولية التي عقدت العام الماضي 2023، والتي شهدت منافسة قوية بين الفرق المشاركة.

وقررت اللجنة المشرفة على تنظيم بطولة كأس زد الدولية، تقسيم الفرق المشاركة ببطولة كأس زد الدولية إلى مجموعتين، تضم الأولى: الزمالك، وبيراميدز، واستون فيلا، وفيتوريا وتضم الثانية: فرق زد إف سي، المقاولون العرب، و براغا، وجالطة سراى، على أن يتم التصفية في الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب، بجانب منح كأسًا لصاحب المركز الأول، بالإضافة إلى انه سيتم منح جوائز لأفضل لاعب وحارس مرمى وهداف البطولة، يتم تحديدهم من قبل لجنة نقاد رياضيين.

جدير بالذكر ان نادي زد الرياضي يستضيف النسخة الجديدة من بطولة كأس زد الدولية، والذي يقع على مساحة 40 فدانًا بمنطقة التجمع الخامس.