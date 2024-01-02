"صفقة هجومية".. من هو الطيب المزياني الذي ارتبط اسمه بالزمالك؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف تقرير صحفية عن تلقي المهاجم الجزائري بصفوف الأفريقي التونسي الطيب المزياني اتصالات من بعض الوكلاء الذين أكدوا له رغبة الزمالك في تدعيم صفوفه به حال نجاح مجلس إدارته في رفع إيقاف القيد.

وهو التقرير الذي يأتي في وقت تُشير تقارير إلى رغم مسؤولي الزمالك في تدعيم صفوفهم بمهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية التي بدأت مع بداية العام 2024 حال نجاحهم في رفع إيقاف القيد.

ويمتلك الزمالك في خطه الهجومي أكثر من لاعب على رأسهم أحمد مصطفى "زيزو"، البنيني سامسون، التونسي سيف الجزيري، السنغالي إبراهيما نداي، مصطفى شلبي.

التقرير الذي نشره موقع فووت 24 التونسي أشار إلى أن مولودية الجزائر يريد ضم مواطنه أيضاً؛ حيث قدّم عرضًا لصاحب الـ 27 عاماً براتب سنوي 700 ألف دولار لتعزيز صفوفه خلال الانتقالات الشتوية في ظل تمسك النادي الأفريقي ببقاء اللاعب.

المزياني كان قد انضم لصفوف الأفريقي قادماً من أبها السعودي في سبتمبر 2023؛ حيث ارتدى قميص النادي التونسي في 10 مباريات بمختلف المنافسات؛ حيث سجل 3 أهداف وحصل على بطاقتين صفراواتين خلال 554 دقيقة.

بداية المزياني الاحترافية كانت بصفوف أكاديمية JMG في الجزائر قبل الانتقال في موسم 14/15 لصفوف نادي بارادو ببلاده؛ حيث شارك معه في موسم 15/16 في 3 مباريات سجل خلالها هدفًا واحدًا خلال 141 دقيقة لعب ثم شارك في مباراتين بقميصه بالموسم التالي لينضم في مايو 2015 لتمثيل المنتخب الجزائري الأولمبي الذي ارتدى قميصه في 6 مباريات سجل خلالهم هدفًا واحدًا في مرمى منتخب لبنان.

هذا قبل أن يرحل معارًا لصفوف لو هافر الفرنسي في موسم 17/18؛ إذ كانوا يريدون ضمه لفريقهم الثاني وهي الخطوة التي صرح فيما بعد أنها لم تكن صائبة منه.

ومنه خارج مُعارًا لنادي ستومبراس الليتواني؛ إذ شارك معه في 4 مباريات بعدما خاض 5 مباريات بقميص لوهافر ولكن بالفريق الرديف ليعود في موسم 18/19 لنادي بارادو ليخض تجربة أقوى بعدها بصفوف الترجي استمرت لمدة موسمين شهدت مشاركته في 16 مباراة ولكن لم يصنع أو يُسجل أي هدف لينتقل بعدها لصفوف النجم الساحلي التونسي ليتوّهج أكثر بتسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين خلال 23 مباراة ليفتح له ذلك باب الدوري السعودي عبر بوابةنادي أبها في موسم 21/22.

وبقميص نادي الجنوب في السعودية أبها شارك اللاعب الذي ينشط في مراكز الهجوم شارك في 21 مباراة ولكنه لم يصنع أو يُسجل أي هدف ليرحل في سبتمبر الماضي لصفوف الأفريقي التونسي ليبدأ الحديث عن وجهة جديدة له بعد قرابة 3 أشهر بقميص الفريق التونسي.

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