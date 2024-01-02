"لم تكن مبادئ أتاتورك مفتوحة للنقاش".. بيان من الاتحاد التركي عن إلغاء السوبر في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم بيانا رسميا، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، عن إلغاء مباراة السوبر التركي 2023 بين فنربخشة وجالاتاسراي، والذي كان من المقرر له أن يقام في الرياض.

ونص البيان على: "باعتبارنا الاتحاد التركي لكرة القدم نعتقد أن السياسة لا ينبغي أبدا أن تتدخل في الرياضة، وانطلاقا من هذا نود توضيح بعض الأمور المهمة حول كأس السوبر التركي 2023 في الرياض، تم إرسال اقتراح للعب مباراة السوبر التركي في الرياض إلى اتحادنا من قبل شركة الإعلام السعودي وموسم الرياض، وتم توقيع على العقد بموافقة كلا الناديين، وجميع الإدعاءات بأن رئيسنا شارك في هذه العملية بأي شكل من الأشكال لا أساس لها من الصحة".

وأضاف: "ولم تكن قيمنا الوطنية ومبادئ أتاتورك مفتوحة للنقاش في أي مرحلة من مراحل العملية، والادعاءات التي تقول عكس ذلك لا أساس لها من الصحة، وهي خبيثة واستفزازية تستهدف سلامة أمتنا، ووفقا لنظام فيفا الأساسي تخضع المنافسة لتعليمات الاتحاد الدولي بشأن تنظيم المباريات الدولية، وجميع المتطلبات والإجراءات التي يجب تطبيقها في المباريات الدولية تسري أيضا على هذه المباراة".

واختتم: "باعتبارنا الاتحاد التركي لكرة القدم، نؤكد أننا لن نسمح أبدا استخدام الرياضة التي تعد أهم قوة موحدة لمجتمعنا لأغراض مختلفة، ونعرب عن أننا سنواصل العمل بإصرار لجعل كرة القدم التركية مشهورة بالنجاح".

يذكر أن السوبر التركي بين جالاتا سراي وفنربخشة كان من المقرر له أن يقام يوم الجمعة الماضي في السعودية، إلا أنه ألغي بسبب عدم وصول اللاعبين لملعب المباراة.

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