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محمد صلاح يتلقى رسالة من ماك أليستر قبل الكان

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ياسر رشاد - القاهرة - تلقى محمد صلاح، جناح الإنجليزي، رسالة من زميله بالفريق ماك أليستر، بعد تأكد سفر الدولي المصري للانضمام لمنتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

ونجح "مو" في تسجيل هدفين وصناعة هدف واحد خلال مباراة ليفربول أمام نظيره نيوكاسل، في المباراة التي لُعبت بالأمس الإثنين وانتهت بفوز الريز بنتيجة 4/2.

وقام الدولي المصري بنشر حسابه عبر الحساب الشخصي له بموقع "انستجرام"، وذلك بمناسبة العام الميلادي الجديد، والتي جاءت: ""سنة جديدة سعيدة".

بينما رد ماك اليستر على النجم المصري، حيث كتب: "سنفتقدك يا موميتو، بالتوفيق لك".

ونجح محمد صلاح في تقديم مستويات مميزة مع ليفربول خلال الموسم الحالي في ، حيث سجل 14 هدفًا، ليتساوي مع المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، بينما صنع 8 أهداف.

ووصل صلاح للهدف 150 في البريميرليج بالهدفين الذي سجلهما بالأمس أمام نيوكاسل، حيث أصبح خامس لاعب يصل إلى ذلك الإنجاز مع فريق واحد في المسابقة، بعد الرباعي هاري كين مع توتنهام، سيرجيو أجويرو مع مانشستر سيتي، واين روني مع مانشستر يونايتد وتييري هنري مع آرسنال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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