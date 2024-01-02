شاهد استاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية المستضيف لتدريبات المنتخب الأول

القاهرة - سامية سيد -

ويعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفنى للمنتخب، جلسة خاصة مع اللاعبين على هامش اليوم الأول للمعسكر للحديث عن برنامج المعسكر وتفاصيل الاستعدادا لكأس أمم أفريقيا المقبلة.