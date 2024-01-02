أولمبياد 2024: مغني الراب الشهير سنوب دوغ مستشاراً لشبكة "أن بي سي"

الرياص - اسماء السيد - نيويورك: سيكون مغني الراب الأميركي الشهير سنوب دوغ مستشاراً خلال أولمبياد باريس المقرر الصيف المقبل، وذلك لصالح شبكة "أن بي سي" وفق ما أعلنت الأخيرة.

ونقل البيان عن سنوب دوغ قوله "دعونا نحتفل، لنجعل هذه الألعاب لا تنسى، دعونا نطلق المنافسة وليلمع الأفضل كالذهب".

وسيعمل مغني الراب البالغ 52 عاماً "كمراسل خاص" في الألعاب و"سيقدم وجهة نظره حول ما يحدث في باريس، سيذهب لرؤية الأماكن الرمزية في المدينة، سيحضر المسابقات ويلتقي بالرياضيين وأصدقائهم وعائلاتهم" وفق "أن بي سي".

وفي مقطع فيديو نُشِرَ الأحد، يتحدث صاحب الأغنية الشهيرة "يونغ، وايلد أند فري" مع رياضيين أميركيين مثل لاعبة الجمباز سوني لي أو نجم الـ"سكايت بورد" جاغر إيتون، من دون أن يتردد في إلقاء النكات واستخدام اللغة العامية.

وأضاف سنوب دوغ، واسمه الحقيقي كالفين كوردوزار بودويس جونيور "نشأت وأنا أشاهد الألعاب الأولمبية ويسعدني أن أتمكن من رؤية هؤلاء الرياضيين المذهلين يقدمون كل ما لديهم في باريس. إنه مهرجان يحتفل بالموهبة، التفاني والسعي لتحقيق هدف أكبر".

وهذا الإعلان ليس مفاجئاً، إذ سبق لسنوب دوغ أن عمل كمستشار أولمبي خلال ألعاب طوكيو التي أقيمت في صيف 2021.