منتخب مصر يخوض تدريبه الأول بالعاصمة الإدارية استعداداً لأمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول بالعاصمة الإدارية داخل استاد مصر بمدينة مصر للألعاب الاوليمبية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق ١٣ يناير الجاري .

شارك في المران ٢٦ لاعبا وهم: محمد الشناوي و أحمد الشناوي و محمد أبو جبل و محمد صبحي و عمر كمال و محمد هاني و أحمد حجازي و علي جبر و أحمد سامي و محمد عبد المنعم و أسامة جلال و محمد حمدي و أحمد فتوح و مروان عطية و أحمد نبيل كوكا ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدي فتحي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمود كهربا وأحمد حسن كوكا.

أدى الثلاثي محمد الشناوي وأحمد الشناوي ثنائي حراس المرمى وأسامه جلال تدريبات تأهيليه تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا .

حضر مران منتخب مصر، الكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول لكرة القدم.