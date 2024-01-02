لفتة إنسانية من محمد الشناوي بعد طلب الطفل الفلسطيني

استجاب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي لطلب الطفل الفلسطيني علي إسماعيل الملقب بـ “الطفل البطل”.

وكان الطفل علي إسماعيل قد تعرض للإصابة أثناء القصف على غزة، وأثنا الحديث معه بالمستشفى أبدى حبه للنادي الاهلي، وطالب محمد الشناوي بالحصول على القفازات والزي الخاص به.

ونشر الصحفي الفلسطيني هاني أبو رزق، الناشط في قطاع غزة، صورة من محادثته مع محمد الشناوي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” لتلبيه طلب على إسماعيل.

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وعلق على الصور قائلاً: “كل الإحترام للكابتن المصري، حارس مرمى مصر والنادي الاهلي محمد الشناوي على استجابته السريعة، قمة الذوق والإحترام”.

وفي سياق آخر يتواجد محمد الشناوي مع منتخب مصر للإستعداد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة كوت ديفوار.