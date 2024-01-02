"الثاني زي الأخير".. أحمد حسن يوجه رسالة إلى لاعبي منتخب مصر قبل أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه أحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك وقائد منتخب مصر السابق، رسالة إلى لاعبي المنتخب الوطني قبل المشاركة في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وقال حسن في تصريحات عبر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي "كاف" على موقع "إكس": "أقول للاعبي منتخب مصر أن تيشرت المنتخب قيمته كبير جدًا والوقوف على منصات التتويج"، متابعا: "دايما كنت بقول للاعيبة إن المركز التاني زي الـ16 والأخير ، طالما وصلت النهائي يبقى لازم تحقق البطولة ".

وأضاف: "الجيل الحالي لم يكن محظوظا بالتتويج بكأس أمم أفريقيا بعد وصوله للنهائي مرتين، لكنهم قادرين على المنافسة بقوة وتحقيق البطولة بقوة هذا العام".

وتابع: "دايما بقول أن في منتخبات قوية تشارك في كأس أمم أفريقيا ولكنها ليست متمرسة في هذه البطولة، بينما منتخب مصر متمرس في أفريقيا، ويعرف ازاي يوصل للنهائي حتى لو مكنش في أفضل حالاته، الجزئية دي لازم نستغلها كويس".

وأكمل: "منتخب مصر يضم لاعبين جيدين وأداءه يتحسن بشكل أفضل، وأهم شيء أن اللاعبين يكون عندهم روح عالية، لأن أوقات كثيرة، شوفنا الروح والعزيمة بتعوض فنيات كبيرة واللاعيبه لما بتلعب بروح عالية بيفرق معاهم الأمر بشكل كبير".

وتمنى أحمد حسن من كل لاعب في منتخب مصر أن يكون له هدف فردي وجماعي وهو التتويج بكأس أمم أفريقيا.

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