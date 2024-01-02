شوبير منتقدا أحداث المصري والإسماعيلي: "عمرها ما هتبقى فوضى"

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، الاشتباكات التي حدثت بين جماهير المصري البورسعيدي والإسماعيلي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال "شوبير"، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، إن ما حدث هو موقف مأساوي عنيف، معقبا: "هو أنتم عايزين نظام ولا فوضى.. عمرها ما هتبقى فوضى واللي مفكر حاجات زمان هترجع والله ما هترجع وكل مخطئ هياخد عقابه".

وأضاف: "اية السذاجة والتفاهة والخيابة دي، احنا عمالين ننشاد عشان الجماهير ترجع تزيد في المدرجات وفي الأخر بتحصل خناقة بين الجماهير وتكسير بالكراسي، ويتقال الخناقة حصلت عشان الأهلي مش بيلعب في الإسماعيلية.. اللي أنا أعرفه أن المصري والاسماعيلي حبايب وقرايب لية تكسروا الكراسي".

وأكد أنه بسبب هذا السلوك بين الجماهير في المدرجات سوف تصدر عقوبات رادعة من لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

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