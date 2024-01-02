أوناحي: المنتخب المغربي حاليا هو الخصم الذي يسعى الجميع إلى هزيمته

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد المغربي عز الدين أوناحي، لاعب مارسيليا الفرنسي جاهزية منتخب بلاده لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

وقال أوناحي في تصريحات لـ "RMC Sport: "لن نقول سنذهب ونفوز بكأس الأمم الأفريقية، لكن أن تكون جاهزين بنسبة 100% في البطولة، فهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وأضاف: "المنتخب المغربي حاليا هو الخصم الذي يسعى الجميع إلى هزيمته في مباراة ودية أو في منافسة رسمية، النظرة قد تغيرت مع كأس العالم 2020".

واختتم: "كل الشعب المغربي ينتظر بفارغ الصبر هذه البطولة، ويعتبرها بطولة خاصة إلى حد ما، لأن نسخة 2025 ستقام في المغرب، لذا، إذا تمكنوا من صناعة إنجاز كبير في كوت ديفوار، فسيكون ذلك ميزة بالنسبة لهم في 2025".

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، يوم 13 يناير الجاري، وتستمر حتى يوم 11 فبراير.

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