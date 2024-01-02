اخبار الرياضه

27 دراجا يزورون كأس العلا للصقور

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر 27 دراجا يزورون كأس العلا للصقور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - زار دراجون من نادي العلا الرياضي مقر كأس العلا للصقور، بمركز مغيراء للرياضات التراثية، حيث قطع الدراجون مسافة تجاوزت 30 كلم.

ويهدف 27 دراجا من الزيارة إلى التعرف على موروث الصقارة التاريخي للسعودية، وهواية الأجداد الضاربة في جذور التاريخ، إضافة إلى تعريف الصقارين وزوار كأس العلا للصقور، على ركوب الدراجة، وأهميتها في مرونة العضلات، وتعزيز صحة القلب، واستخراج الطاقة السلبية من جسم الإنسان، وكذلك تسليط الضوء على الفعاليات التي تحتضنها العلا خلال عام 2024، ومن ضمنها (طواف العلا)؛ وهي الفعالية الوحيدة المدرجة ضمن تقويم الاتحاد الدولي للدراجات في المملكة.

كما دشنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في وقت سابق مسار الدراجات الهوائية الذي يمتد إلى مسافة 45 كلم، وذلك ضمن رؤية العلا واستراتيجية قطاع في تطوير مختلف الأنشطة التي تسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة ممارسي الرياضات.

يذكر أن منصة «لحظات العلا» مكّنت الزوار من حجز التذاكر المجانية، لحضور سباق الصقور في جميع أيام السباق؛ التي تنقسم بين سباق سرعة طيران الصقور، وسباق مزاين الصقور.

كانت هذه تفاصيل خبر 27 دراجا يزورون كأس العلا للصقور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا