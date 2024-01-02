27 دراجا يزورون كأس العلا للصقور

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ويهدف 27 دراجا من الزيارة إلى التعرف على موروث الصقارة التاريخي للسعودية، وهواية الأجداد الضاربة في جذور التاريخ، إضافة إلى تعريف الصقارين وزوار كأس العلا للصقور، على رياضة ركوب الدراجة، وأهميتها في مرونة العضلات، وتعزيز صحة القلب، واستخراج الطاقة السلبية من جسم الإنسان، وكذلك تسليط الضوء على الفعاليات الرياضية التي تحتضنها العلا خلال عام 2024، ومن ضمنها (طواف العلا)؛ وهي الفعالية الوحيدة المدرجة ضمن تقويم الاتحاد الدولي للدراجات في المملكة.
كما دشنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في وقت سابق مسار الدراجات الهوائية الذي يمتد إلى مسافة 45 كلم، وذلك ضمن رؤية العلا واستراتيجية قطاع الرياضة في تطوير مختلف الأنشطة التي تسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة ممارسي الرياضات.
يذكر أن منصة «لحظات العلا» مكّنت الزوار من حجز التذاكر المجانية، لحضور سباق الصقور في جميع أيام السباق؛ التي تنقسم بين سباق سرعة طيران الصقور، وسباق مزاين الصقور.
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