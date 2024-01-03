شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواصل تدريباته باستاد القاهرة.. وتعليمات متواصلة للاعبين لتصحيح الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض مرانه الثاني اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي، واستمر المران ساعة ونصف تقريبا، شهد تدريبات بدنية قادها الدكتور قاسم قدري مخطط الأحمال، ثم تدريبات على بعض الجمل الفنية والتكتيكية قادها علاء عبده المدرب العام.

وأقيمت تدريبات لتصحيح أخطاء وتمركز المدافعين قادها رامي عادل مدرب المنتخب وكلا الوحدتين تحت إشراف وائل رياض المدير الفني ، واختتم المران بتقسيمة تحفيزية بين اللاعبين.

وانطلق معسكر المنتخب أمس الاثنين، ويستمر حتى الجمعة المقبل، ويحرص الجهاز الفني لمنتخب الشباب على التواصل دائما مع اللاعبين من خلال المعسكرات المتواصلة، لتحفيظ اللاعبين أفكار الجهاز الفني.