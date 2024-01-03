اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

غرناطة - قاديش 20:00

سيلتا فيغو - ريال بيتيس 22:15

- ريال مايوركا 22:15

جيرونا - أتلتيكو مدريد 00:30

الدوري التونسي

الترجي - البنزرتي 17:00

الصفاقسي - الاتحاد المنستيري 17:00

الأولمبي الباجي - الإفريقي 17:00

اتحاد بن قردان - قوافل قفصة 17:00

مستقبل سليمان - النجم الساحلي 17:00

الدوري المغربي

الوداد - الرجاء 19:00

اتحاد طنجة - نهضة الزمامرة 23:00

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