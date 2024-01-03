الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإسباني
غرناطة - قاديش 20:00
سيلتا فيغو - ريال بيتيس 22:15
ريال مدريد - ريال مايوركا 22:15
جيرونا - أتلتيكو مدريد 00:30
الدوري التونسي
الترجي - البنزرتي 17:00
الصفاقسي - الاتحاد المنستيري 17:00
الأولمبي الباجي - الإفريقي 17:00
اتحاد بن قردان - قوافل قفصة 17:00
مستقبل سليمان - النجم الساحلي 17:00
الدوري المغربي
الوداد - الرجاء 19:00
اتحاد طنجة - نهضة الزمامرة 23:00
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