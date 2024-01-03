ميدو: مش هستنى لما الناس تموت بسبب الكرة

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى الإعلامي أحمد حسام ميدو، استياءه الشديد بعد المناوشات التي حدثت بين جماهير المصري والإسماعيلي، على خلفية المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الاثنين.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا الذي يذاع على قناة المحور: «اللي كانوا في المدرجات دي عيال بلطجية مش جماهير كرة جاية تساند وتشجع فريقها».

وأوضح: «لازم اللي عمل كده يروح القسم ويتحقق معاه ونعرف مين اللي وراه لأن اللي حصل ده مينفعش نهائي وهيودينا في حتة مش كويسة في الكرة».

واختتم: «الحمد الله أن الأمور عدت على خير في الماتش، لكن أنا مش هستنى لما الناس تموت بسبب الكرة وأطلع أصوت على التليفزيون».

