ميلان يتأهل إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بفوز ثمين على كالياري

نجح فريق ميلان في خطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز الذي حققه على حساب نظيره كالياري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

واستضاف فريق ميلان نظيره كالياري، اليوم الثلاثاء، على ملعب جوزيبي مياتسا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.

وافتتح لوكا يوفيتش، أهداف المباراة لصالح ميلان في الدقيقة 29، في شباك كالياري، قبل أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 42.

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وفي الشوط الثاني، واصل ميلان سيطرته على أحداث اللقاء عن طريق بعض المحاولات الهجومية، حتى تمكن شاكا تراوري من تسجيل الهدف الثالث في شباك كالياري في الدقيقة 50.

وأحرز اللاعب باولو أزي، هدف تقليص الفارق لصالح فريقه كالياري في الدقيقة 88، بينما اختتم رافائيل لياو، أهداف المباراة بتسجيل الرابع لـ ميلان في الدقيقة 90+1.

ومن المقرر أن يلعب فريق ميلان مباراته في ربع نهائي كأس إيطاليا يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير.