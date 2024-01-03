أحمد القندوسي: هدفي في الأهلي لإثبات نفسي أمام الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - تمنى الجزائري أحمد القندوسي، لاعب الأهلي المعار إلى نادي سيراميكا كليوباترا، التتويج ببطولة مع فريقه الحالي والعودة للأهلي بعد انتهاء إعارته في 2024.

وقال "القندوسي"، في تصريحات على صفحة فضائية "أون تايم سبورتس"، على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، إنه كان يريد إثبات نفسه في مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر للأبطال، متابعا: "كنت عايز أجيب هدف في الأهلي وأثبت نفسي وأحلى حاجة أنه كان فيه حضور جماهيري".

وعن الفرصة التسجيل التي أضاعها زميله أحمد ياسر ريان أمام فريق بيراميدز، رد، قائلا: "لم أتوقع أنه يضيع أحمد ريان هذه الفرصة لأنه لاعب جيد على مستوى الهجوم، وبين الشوطين وفي غرفة خلع الملابس اتكلمنا معاه وقولنا ليه عادي بتحصل ومفيش اي مشاكل".

وتمنى القندوسي أن يكون نهائي كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار عام 2024 بين مصر والجزائر.

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