أمير هشام: مارك فودا وافق على شروط الزمالك لتدريب فريق الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الإعلامي أمير هشام، إن مارك فودا المدير الفني السابق للمنتخب النمساوي، وافق على شروط نادي الزمالك، من أجل تولي المهمة الفنية لفريق الكرة الفترة المقبلة.

وأضاف "هشام" مقدم برنامج "+90"، على فضائية "النهار"، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب يريد حل أزمة القيد أولا، ثم ضم لاعبين جدد، وفي النهاية التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

وأكد أنه تم التواصل بين الزمالك والمدير الفني فودا، حيث استمع النادي لطلباته، ثم وافق على التنازل عن جميع الشروط من ضمنهم تخفيض عدد المساعدين من 6 إلي 3 مساعدين فقط، ويخفض قيمة راتبه من 100 ألف دولار إلى 60 ألف دولار شهريا.

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