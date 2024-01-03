أحمد شوبير: الشباب السعودي يريد دفع 6 ملايين دولار فقط لضم زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات صفقة انتقال أحمد السيد زيزو إلى نادي الشباب السعودي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال "شوبير"، في برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، اليوم الثلاثاء، إنه مصدر مسئول داخل الزمالك، أكد أنه هناك وفد من النادي السعودي زار القاهرة من أجل بدء مفاوضات ضم زيزو، لكن الوفد لم يزور نادي الزمالك.

وأضاف أن العرض المقدم من الشباب حتى الأن لضم زيزو قيمته 6 ملايين دولار، مؤكدًا أن الزمالك لن يوافق على بيع نجمه الأول زيزو بهذا المقابل.

وأشار إلى أن زيزو قد ينتقل بشكل كبير إلى الشباب السعودي، رغم أن نادي الاتفاق كان يريد ضم زيزو في الفترة الماضية.

اقرأ أيضا..

الشناوي يتحرك لتلبية طلب طفل فلسطيني

شوبير منتقدا أحداث المصري والإسماعيلي: "عمرها ما هتبقى فوضى"