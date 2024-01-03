ميدو ينتقد فيتوريا: عدم استدعاء ياسر إبراهيم لقائمة المنتخب جريمة كروية

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، اختيارات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، لقائمة الفراعنة التي ستشارك في كأس الأمم الأفريقية 2024، من أهمها ضم محمد صبحي حارس الزمالك، وعدم استدعاء ياسر إبراهيم مدافع الأهلي.

وقال "ميدو"، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الريمونتادا"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، إن عدم استدعاء ياسر إبراهيم إلى قائمة المنتخب جريمة كروية، لأنه هو رقم 3 بعد أحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم، خاصة بعد المباريات القوية التي قدمها ياسر إبراهيم في كأس العالم للأندية.

وأوضح أنه هناك علامات استفهام كبيرة على اختيارات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، للقائمة النهائية التي ضمت 27 لاعبًا، من ضمنها ضم أحمد حسن كوكا، مشددًا على أن اختياره مجاملة قوية وتواجده عليه علامات استفهام كبيرة.

وعقب ميدو قائلا: "أحمد حسن معملش أي حاجة مع فريقه عشان يتم انضمامه للمنتخب في المرحلة الحالية، وأنا شايف أن محمد شريف وأوفا يستحقوا أن يكون ليهم مكان في المنتخب".

وأضاف: "أنا مستغرب جدا من انضمام محمد صبحي حارس الزمالك رغم أنه لم يشارك في أي مباراة منذ أكثر من شهرين، ومبررات روي فيتوريا عن اختيار محمد صبحي غير مقنعة نهائيا، وشايف أنه كان من الأفضل ضم محمود جاد حارس المصري للقائمة".