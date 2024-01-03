اخبار الرياضه

إنبي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع أوفا والبلعوطي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن الزمالك لم يتقدم بأي عروض رسمية للتعاقد مع عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمى الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتابع إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لا يوجد أي تطور في ملف البلعوطي  وهو من الأسماء الأساسية لدينا، وصعب التفريط فيه".

وأضاف محمد إسماعيل: "لا يوجد أي شئ رسمي بشأن رحيل أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق، إلى أي نادي ولا توجد مشكلة لدينا في رحيله حال وصول عرض خارجي".
 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا