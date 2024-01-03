الأهلي يبدأ تسويق محمود متولي تمهيداً للرحيل

ياسر رشاد - القاهرة - بات محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قريب من الرحيل عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" النادي الأهلي بدأ في تسويق محمود متولي بعد موافقة مارسيل كولر مدرب فريق الأهلي على رحيله بسبب كثرة الإصابات ".

وتابع:" الأهلي عرض محمود متولي مدافع الفريق، على أكثر من نادي في فترة الانتقالات الشتوية الحالي من بينهم نادي فيوتشر الذي رفض ضم اللاعب بسبب إصاباته المتكررة".

تفاصيل عقد عمر كمال عبد الواحد مع الأهلي

على جانب آخر أكد محمد فاروق أن االأهلي أنهي اتفاقه مع عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر تمهيداً للإعلان عن الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.

وقال فاروق:"انضمام عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلي مسألة وقت فقط ومن المنتظر أن ينتقل اللاعب إلى النادي الأهلي لمدة ٣ مواسم ونصف ".

وأتم:"يحصل عمر كمال عبدالواحد مع النادي الأهلي على راتب 7 مليون جنيه حتي نهاية الموسم الجاري على أن يكون يحصل اللاعب على 10 مليون جنيه فى الموسم القادم بزيادة مليون جنيه فى كل موسم قادم ".