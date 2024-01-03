بعد تألقه.. الاهلي يفاجئ نجمه بقرار غير متوقع

فاجأ مسئولو النادي الاهلي أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بعد تألقه خلال الفترة الماضية، وانضمامه إلى صفوف منتخب مصر.

ويتواجد أحمد نبيل كوكا، ضمن قائمة منتخب مصر لأول مرة، استعدادًا لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي ستقام في دولة كوت ديفوار.

وقرر مسئولو النادي الاهلي تعديل عقد كوكا يعدما تألق خلال بطولتي كأس العالم للأندية والسوبر المصري.

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وسيعقد مسئولو النادي الاهلي جلسة مع كوكا عقب انتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا لتعديل عقد اللاعب ماليًا.

وسيوقع كوكا عقدا جديدًا مع النادي الاهلي، خاصة وأن عقده يمتد مع الفريق لمدة موسمين.

وستمدد إدارة النادي الاهلي عقد كوكا لمدة 5 مواسم مع ترضيته ماليًا، إضافة إلى انضمامه للفئة الثانية.

وستقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، في دولة كوت ديفوار خلال شهر يناير الجاري في الفترة من 13 وحتى 11 فبراير المقبل.