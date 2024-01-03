الكشف عن التفاصيل المالية لعقد عمر كمال مع الاهلي

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن التفاصيل المالية لعقد عمر كمال عبد الواحد، نجم مودرن فيوتشر، مع النادي الاهلي، مع اقتراب انضمامه بشكل رسمي.

ودخل النادي الاهلي في مفاوضات قوية مع فيوتشر لحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الإعلامي محمد فاروق، إن النادي الاهلي أنهى اتفاقه مع عمر كمال عبد الواحد، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أقرأ أيضًا.. الزمالك يفاضل بين 3 جنسيات لتدريب الفريق

وأوضح في تصريحات خلال برنامجه التلفزيوني “البريمو”، إن انضمام عمر كمال إلى الاهلي، مسألة وقت فقط.

وأشار إلى أن لاعب فيوتشر سينتقل إلى النادي الاهلي لمدة 3 مواسم ونصف، وسيحصل على راتب 7 مليون جنيه حتى نهاية الموسم الجاري.

واختتم، بأن عمر كمال سيحصل على 10 مليون جنيه في الموسم القادم مع النادي الاهلي، بزيادة مليون جنيه في كل موسم قادم.