"صعب الجلوس على مقاعد البدلاء".. أولريش يتحدث عن حراسة مرمى بايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث سفين أولريش، لاعب بايرن ميونيخ عن وصفه كبديل لمانويل نوير، مشيرا إلى أنه قادر على العمل بهذا اللقب.

وقال أولريش خلال الموقع الرسمي للنادي: "أرى أن كوني قادراً على العمل هنا بوصفي حارساً بديلاً يعد امتيازاً، بالطبع، يكون من الصعب في البداية أن تجلس على مقاعد البدلاء مجدداً بعد أن كنت تشارك بانتظام وتتألق في المباريات ولكني أدرك دوري هنا مع بايرن ميونيخ".

وأضاف: "كنت سعيداً للغاية عندما عاد مانويل نوير، كان من الواضح دائماً بالنسبة لي أنني سأساعده في التدريبات لكي يعود بشكل جيد، نحن نعمل بوصفنا فريقاً".

وتابع: "في فريق من المهم أن تكون على دراية بمكانك، لدينا تسلسل هرمي واضح، مانويل هو الحارس الأساسي، ولكنه يعلم أنه يجب أن يقدم كل ما عنده في التدريبات؛ لأنه يواجه منافسة مني ومن دانييل بيريتز، كما أنه يحتاج لهذا من أجل الوصول لأفضل مستوياته".

واختتم: "من خلال العمل مع مانويل وفريقه العالمي بشكل يومي، تعلمت الكثير، كنت على علم أن بعض الأشخاص ربما لن يتفهموا هذا، ولكن بالنسبة لي كان خطوة للأمام".

يذكر أن سفين أولريش جدد تعاقده مع بايرن ميونيخ حتى عام 2025، في نوفمبر الماضي.

اقرأ أيضًا:

ظهور يوسف حسن وتأهيل الثنائي في مران الزمالك

"التمسوا الأعذار لإخوانكم" .. رسالة غامضة من حازم إمام

نجم الزمالك السابق: كهربا لا يستحق الانضمام للمنتخب