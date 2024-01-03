شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات قوية في الجولة الـ15 بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم الأربعاء إقامة 6 مباريات في دوري المحترفين ضمن لقاءات الجولة الـ 15، والتي انطلقت امس باقامة 4 مباريات، ويتصدر بتروجت جدول المسابقة، قبل انتهاء مباريات الجولة الحالية.

مكادي ووادي دجلة

يستضيف فريق مكادي نظيره وادي دجلة في مباراة صعبة لاصحاب الأرض بقيادة محمد صلاح حيث يواجه احد المنافسين بقوة على صدارة المسابقة وهو فريق دجلة المميز، يحتل فريق دجلة المركز الثالث برصيد 25 نقطة بينما يحتل مكادي المركز ال 16 برصيد 12 نقطة.

اسوان وطنطا

يحل فريق طنطا ضيفا ثقيلا على فريق اسوان باخثا عن فوزا يحسن من وضعه في جدول الدوري بعد سلسلة من النتائج المتذبذة حيث يحتل فريق طنطا المركز الـ 11 برصيد 19 نقطة بينما يحتل فريق أسوان المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة.

بترول أسيوط والمقاصة

يدخل فريق بترول أسيوط مباراة اليوم وعينه على المربع الذهبي حيث يحتل المركز السابع برصيد 23 نقطة، فيما يأمل فريق المقاصة في وضع حد للنتائج السلبية رغم قوة المنافس حيث يحتل المقاصة المركز 19 برصيد 9 نقاط.

لافيينا وابو قير للاسمدة

يستضيف فريق لافيينا نظيره ابو قير للاسمدة في مباراة قمة في الصعوبة لصاحب الأرض الذي تعرض لبعض النتائج السلبية ادت الي تراجعه في جدول الترتيب، فيما يأمل فريق أبو قير في خطف النقاط الثلاثة لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

يحتل فريق لافيينا المركز السادس برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فريق ابو قير للاسمدة المركز ال 14 برصيد 16 نقطة.

شبين وبتروجت

مباراة صعبة لاصحاب الأرض جمهورية شبين المتعثرة صاحب المركز 18 قبل الأخير برصيد 10 نقاط عندما يستضيف بتروجت المتصدر واقوى فرق البطولة من حيث النتائج والأداء، حيث يمتلك بتروجت 32 نقطة.

المحلة والنصر للتعدين

يستضيف فريق غزل المحلة المنافس المباشر على صدارة جدول الترتيب نظيره النصر للتعدين في مباراة سهلة لاصحاب الأرض على الورق بينما يبحث النصر للتعدين عن تحقيق مفاجأة على أرض المحلة.

يحتل فريق المحلة المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بينما يحتل النصر للتعدين المركز الأخير برصيد 4 نقاط