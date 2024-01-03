اتحاد الكرة الطائرة يعلن عن تشكيل مجلس إدارة منطقة القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مسؤولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر عن تشكيل مجلس إدارة منطقة القاهرة للعبة للموسم الحالي.

وجاء التشكيل كاملًا كالتالي:

عماد الباهي رئيس منطقة القاهرة.

إلهام عبد الفتاح نائب الرئيس.

عمرو عبد الحفيظ أمين صندوق.

إبراهيم سامح و طارق حافظ عضوي مجلس الإدارة.

وعلى جانب آخر، يستعد الاتحاد المصري لكرة الطائرة لاستضافة تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية أكرا 2024.

و من المقرر أن تستضيف مصر التصفيات رجال وسيدات بمشاركة منتخبات كينيا ورواندا و بوروندي وأوغندا وإثيوبيا بالإضافة للمنتخب المصري المستضيف للبطولة والمحدد موعدها في الفترة من 22 إلى 29 يناير الجاري.

و تقام دورة الألعاب الإفريقية 2023 في العاصمة الغانية أكرا ، خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس 2024.

جدير بالذكر أن منتخب مصر توج هذا العام ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال على حساب المنتخب الجزائري وهي البطولة التي استضافتها مصر، فيما حقق المنتخب المصري للكرة الطائرة للسيدات المركز الثاني بعد خسارته أمام نظيره الكيني في المباراة النهائية التي أقيمت في الكاميرون.