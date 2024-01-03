الجونة يحسم جدل عودة لاعبه إلى الزمالك في الشتاء

حسم نادي الجونة موقفهم النهائي من عودة أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المُعارين داخل صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية إلى الزمالك.

وارتبط اسم اللاعب أحمد محمود الظهير الأيمن للجونة بالعودة إلى صفوف الزمالك وقطع إعارته خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الجونة رفض بصورة نهائية طلب نادي الزمالك بعودة أحمد محمود، لاعب الفريق المعار من القلعة البيضاء بعد رغبة المدير الفني علاء عبد العال في بقائه.

اقرأ أيضًا: طلب مفاجئ من صلاح محسن في الاهلي بسبب عمر كمال

وأوضحت التقارير أن أحمد محمود يعتبر من أبرز الأسماء داخل الفريق الساحلي حاليًا حيث انضم للمنتخب المصري الأولمبي في المعسكر الأخير،تحت قيادة روجير ميكالي.

وأوضحت أن اللاعب أبلغ مدربه بالعودة إلى الزمالك إلا علاء عبد العال رفض ذلك، خاصة أن الزمالك لا يملك أي بند يتيح عودته في يناير.