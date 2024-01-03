أن بي ايه: أوكلاهوما سيتي ثاندر يفرمل انتصارات بوسطن سلتيكس

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : فرمل أوكلاهوما سيتي ثاندر سلسلة من ستة انتصارات تواليا لضيفه بوسطن سلتيكس صاحب أفضل سجل في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "أن بي ايه" بفوزه عليه 127 123 الثلاثاء.

على ملعب "بايكوم سنتر"، فرض الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر نفسه أفضل مسجل في صفوف الفائز مع 36 نقطة وأضاف إليها 6 متابعات و7 تمريرات حاسمة، في حين أنهى خمسة لاعبين من ثاندر اللقاء مع 10 نقاط أو أكثر.

وساهم الأسترالي جوش غيدي بـ 23 نقطة، وجايلن وليامس بـ 16 وشيت هومغرين بـ 14 و7 تمريرات حاسمة.

أشاد غيلجيوس ألكسندر بمنافسه سلتيكس، قائلاً "لقد بلغ اللاعبون نهائيات المنطقة مرات عدة، وفازوا بالكثير من المباريات ويملكون أفضل سجل في الدوري".

وتابع "كنا نعلم انه يتوجب علينا الصراع طوال المباراة إذا أردنا التغلب عليهم. بغض النظر عن التقدم الكبير، كنا نعلم أنهم لن يستسلموا".

وبعدما أنهى سلتيكس الشوط الاول متقدما 61 58، انتفض ثاندر في الربع الثالث وتفوق على منافسه بتسجيله 40 نقطة، منها 16 لغيلجيوس ألكسندر، مقابل 25.

وبدا أن أوكلاهوما سيتي في طريقه لتحقيق فوز سهل بعدما وسّع الفارق إلى 18 نقطة خلال الربع الاخير، إلا أن سلتيكس رفض الاستسلام ليعود إلى أجواء اللقاء ويقلّص الفارق إلى نقطتين.

غير أن الثنائي غيلجيوس ألكسندر وغيدي حسما الفوز لصاحب الأرض في الثواني الاخيرة بعدما نجحا في تسجيل سلسلة من الرميات الحرة.

وبرز في صفوف الخاسر "العملاق" اللاتفي كريستابس بورزينغيس (2.18 م) بتسجيله 34 نقطة، فيما حقق جايسون تايتوم "دابل دابل" مع 30 نقطة و13 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

وحقق ثاندر، ثاني المنطقة الغربية، فوزه الخامس توالياً والـ 23 هذا الموسم مقابل تسع هزائم، في حين مُني سلتيكس متصدر الشرقية وصاحب أفضل سجل في الدوري بخسارته السابعة مقابل 26 فوزاً.

وعلى ملعب "ويلز فارغو سنتر" في فيلادلفيا، كلل الكاميروني جويل إمبيد عودته بعد غياب استمر أربع مباريات بالنجاح بتحقيقه "تريبل دابل" (عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية) مع 31 نقطة و15 متابعة و10 تمريرات حاسمة وقاد فريقه سفنتي سيكسرز للفوز على شيكاغو بولز 110 97.

وهي الـ "تريبل دابل" الثانية للنجم إمبيد الذي غاب عن الملاعب بسبب اصابة في كاحله.

وقاد الثنائي جا مورانت وديسموند باين فريقهما ممفيس غريزليز للفوز على سان أنتونيو سبيرز 106 98، فسجل الأول 26 نقطة وأضاف الثاني 24.

وبرز عند الخاسر الموهبة الصاعدة الفرنسي فيكتور ويمبانياما بتسجيله 20 نقطة، وساهم البديل كيلدون جونسون بـ 19.

وفي نيو أورليانز، فرض بيليكانز سيطرته على المباراة منذ البداية حتى النهاية ليخرج فائزا أمام ضيفه بروكلين نتس 112 85.