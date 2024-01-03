لاعب الأهلي ضمن قائمة مالي لخوض كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
أعلن إريك سيكو تشيلي، المدير الفني لمنتخب مالي قائمته لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية، وشهدت القائمة وجود لاعب النادي الأهلي، أليو ديانج.
وجاءت قائمة منتخب مالي كالآتي:
حراسة المرمى: دجيجوي ديارا (يانج أفريكانز التنزاني)، أبو بكر دومبيا AFE المالي،) إسماعيل ديوارا (مالمو السويدي).
خط الدفاع: هاماري تراوري (ريال سوسيداد الإسباني)، فالاي ساكو (مونبلييه الفرنسي)، بو بكر كوياتي (مونبلييه الفرنسي)، مامادو فوفانا (أميان الفرنسي)، سيكو نياكاتي (براجا البرتغالي)، موسى ديارا (تولوز الفرنسي)، أمادو دانتي (شتورم جراز النمساوي).
خط الوسط: ديادي ساماسيكو (هوفنهايم الألماني)، محمد كامارا (موناكو الفرنسي)، دودو هايدارا (لايبزج الألماني)، أليو ديانج (الأهلي المصري)، لاسانا كوليبالي (ساليرنيتانا الإيطالي)، كاموري دوبميا (بريست الفرنسي)، أداما نوس تراوري (هال سيتي الإنجليزي)، يفيس بيسوما (توتنام الإنجليزي)، بو بكر تراوري (ولفرهامبتون الإنجليزي).
خط الهجوم: سيكو كويتا (سالزبورج النمساوي)، نيني بورجيليس (لايبزج الألماني)، موسى دومبيا (العدالة السعودي)، فوسيني دياباتي لوزان السويسري)، إبراهيم سيسوكو (سانت إتيان الفرنسي)، لاسين سينايوكو (أوكسير الفرنسي)، يوسوفا نياكاتي (بني ياس الإماراتي)، سيرين دوكوري (لوريان الفرنسي).
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