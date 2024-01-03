لاعب الأهلي ضمن قائمة مالي لخوض كأس الأمم الإفريقية 2023

"صعب الجلوس على مقاعد البدلاء".. أولريش يتحدث عن حراسة مرمى بايرن

أعلن إريك سيكو تشيلي، المدير الفني لمنتخب مالي قائمته لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية، وشهدت القائمة وجود لاعب النادي الأهلي، أليو ديانج.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية