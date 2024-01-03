تشكيل طنطا لمواجهة أسوان في دوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول لنادي طنطا تشكيل الفريق الذي سيخوض به لقاء آسوان اليوم الاربعاء ضمن مباريات دوري المحترفين لكرة القدم.

ويحل طنطا ضيفا علي نظيرة فريق أسوان ضمن مباريات الجولة رقم ١٥ لدوري المحترفين والمقرر إقامتها في الثانية والنصف عصرا علي ملعب زهرة الجنوب

حيث جاء تشكيل أبناء السيد البدوي علي النحو التالي :

أحمد ربيع الشيخ في حراسة المرمي

خط الظهر : أحمد حسني ، نصر عبد الرازق ، احمد علي ، أسامة النجار

خط الوسط : حسون محمد ، أحمد السيد ، محمد محسن شيكا ، عبد الرحمن الدح ، محمد عاطف

وفي الهجوم : كريم أسامة

ويجلس علي دكة البدلاء :

مصطفي الكومي ، ساهر زيادة ، إبراهيم جمال ، فارس طارق ، محمد السيد ، الحسيني سمير، أحمد الشامي ، أقطاي عبد الله ، نانا آنتوي

ويدخل طنطا اللقاء برصيد ١٩ نقطة في المركز ال ١١ بينما يحتل أسوان المركز ال ١٢ برصيد ١٨ نقطة