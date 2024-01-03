ممدوح حسني: هدفنا استضافة مزيد من الفاعليات بعد نجاح سموحة في تنظيم بطولة افريقيا للسلة

ياسر رشاد - القاهرة - نجح نادي سبورتنج مؤخرا في تنظيم بطولة أفريقيا لكرة السلة للمرة الأولي في تاريخه كما نجح في حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي في إنجاز رياضي لم يحققه أي نادي آخر، وذلك في ظل خطة مجلس الإدارة للنهوض بمختلف فرق النادي.

وتحدث ممدوح حسني نائب رئيس مجلس إدارة نادي سبورتنج في تصريحات للوفد عن نجاح النادي في استضافة بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات كاشفا أن الاتحاد الإفريقي لكرة السلة تنظيم البطولة لنادي سبورتنج بعد أن إعتذر عن تنظيمها النادي الأهلي ، و كانت المدة المتبقية علي إنطلاق البطولة قصيرة للغاية ولكن مجلس الادارة أخذ علي عاتقه تنظيم البطولة التي خرجت علي أعلي مستوي شهد بها الجميع رغم إنها المرة الأولي التي ينظم فيها النادي البطولة التي يحمل لقبها في النسخة الماضية التي أقيمت في موزمبيق ديسمبر2022

وقال حسني أن دول الشمال الإفريقي تونس والمغرب والجزائر فرقها ضعيفة علي مستوي السيدات بخلاف فرق الرجال القوية لذلك اعتذرت عن المشاركة في البطولة، و تكمن قوة فرق السيدات في الدول الإفريقية السمراء مثل أنجولا وكينيا وغينيا ورواندا ونيجيريا و الكاميرون ، فضلا عن عدم تحديد مكان البطولة مبكرا جعل بعض الدول لم تشارك ، رغم مشاركة 10 فرق إفريقية في البطولة

وتابع بان ادارة سموحة لديها هدف تسعي إلي تحقيقه وهوعودة تنظيم البطولات داخل محافظة الأسكندرية عن طريق نادي سبورتنج بتنظيم البطولات الدولية ، حيث نظمنا من قبل في 2023 بطولة دولية في التنس ITF التي حضرها إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس الذي قام بتوزيع الميداليات ، و نسعي لتنظيم بطولتين دوليتين في التنس في العام الحالي فضلا عن الاستعداد لتنظيم بطولة دولية في البريدج و بطولة عربية لكرة اليد و بطولة دولية أخري في السباحة والكرة الطائرة للسيدات.

وعن مستقبل فريق الكرة قال حسني أن كرة القدم في النادي يقبل عليها الكثير من الأعضاء في المراحل السنية المختلفة لتدعيم أولادنا في المراحل السنية حتى 16 أو 17 عاما بعد ذلك عندما يلتحق الطالب بالجامعة فأنهم يتجهون للسفر إلى الخارج لاستكمال تعليمهم الجامعي، أو السفر إلي القاهرة للانضام إلى أحد جامعاتها لذلك لا توجد أعداد مناسبة لتكوين فريق درجة أولي لكرة القدم بخلاف الأندية الشعبية الأخري فأنها تستطيع تكوين فرق كرة قدم سواء بشراء لاعبين أو إستعارة أخرين من أندية أخرى وهذه ليست سياسة النادي كما إن ميزانية النادي حاليا لا تسمح بذلك خاصة وأن النادي لم يقبل أعضاء جدد منذ 6 سنوات لرغبة مجلس الإدارة بعدم زيادة الأعداد وزيادة الزحام داخل مقر النادي وهناك حلول أخرى حيث هناك تفكير في إنشاء جراج للسيارات تحت الأرض ولكنه يحتاج إلى أموال كثيرة والفكرة قيد الدراسة.

وتابع بأن النادي يمتلك حوالي 5 أفدنة في منطقة سموحة ونسعي للتعاقد مع محافظة الإسكندرية في القريب العاجل لإنشاء فرع للنادي يستوعب الأعضاء.

وأتم أنه يتمنى التعامل مع قانون يساعد في تطوير النادي فالقانون الحالي به قيود كثيرة وهدفي أن أصرف على النادي بشكل جيد بخدمة متميزة للأعضاء على أن يدفع العضو القدر المناسب ، فليس هدفي أن ازود دخل النادى من العضويات ، وأتمني إن يشهد قانون الرياضة 71 لسنة 2017 تغيير بأن تعمل االأندية لوائحها الداخلية بحرية من خلال جمعياتها العمومية و أن تدير نفسها بنفسها.