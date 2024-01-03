شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين سيتى كلوب واتحاد بادل التنس لتوسيع قاعدة المشاركين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور مصطفى عزام، رئيس مجموعة أندية سيتى كلوب، والمهندس أحمد غيتورى رئيس الاتحاد المصرى لبادل التنس بروتوكول تعاون بين الجانبين، يتضمن إقامة دورات تدريبية لإداريى ومدربى ولاعبى سيتى كلوب.

ويتضمن البروتوكول تنظيم بطولة كبرى باسم سيتى كلوب، والتعاون بين الجانبين لتوسيع قاعدة المشاركين فى اللعبة بجميع أنحاء الجمهورية من خلال فروع سيتى كلوب فى المحافظات، وذلك عن طريق قيام اتحاد اللعبة بتوفير مدربين وبرامج لفرق سيتى كلوب وإنشاء أكاديمية مشتركة بين النادى واتحاد اللعبة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المنتخبات الوطنية للتدريب على ملاعب سيتي كلوب وإقامة البطولات المفتوحة عليها.

وشهد توقيع البروتوكول حضور أيمن صلاح نائب رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب وأشرف الفار رئيس قطاع النشاط الرياضي بالمجموعة وخالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لبادل التنس.

يأتى بروتوكول التعاون مع اتحاد بادل التنس ضمن خطة مجموعة أندية سيتي كلوب الهادفة لتوسيع قاعدة الرياضة بها في كل اللعبات وبجميع أنحاء الجمهورية خدمة لقطاعات البطولة مستقبلا ممثلة في المنتخبات الوطنية والمستوى الأول خلال السنوات القليلة المقبلة.