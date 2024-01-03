الزمالك يتواصل مع المدرب الألماني كونتس

ياسر رشاد - القاهرة - علمت الخليج 365 وفق مصادرها أن الزمالك تواصل مع مدرب منتخب ألمانيا للشباب السابق من أجل معرفة موقفه من تدريب الأبيض.

وتواصل الزمالك مع ستيفان كونتس المدير الفني السابق لـ منتخب تركيا وألمانيا للشباب خلال الأيام الماضية.

وأكد مصدر مقرب للمدرب كونتس لـ "الخليج 365" أن أحد المسؤولين في الزمالك تواصل مع كونتس لمعرفة رأيه حول إمكانية قيادة الزمالك.

وتابع أن المدرب الألماني استفسر من بعض المقربين له عن نادي الزمالك لمعرفة المزيد حول موقفه وما يدور به، لكنه لم يمنح الأبيض رأيه بعد سواء بالموافقة أو لا.

وكان كونتس صاحب الـ62 عاما يقود منتخب تركيا قبل أن يرحل عنهم في شهر سبتمبر الماضي بعدما قرر المنتخب التركي إقالته، لتنتهي رحلته معهم بعد مرور عامين.

في سياق متصل، بدأ الزمالك أتصالاته أيضا مع الألماني فرانكو فودا المدير الفني السابق لـ زيورخ السويسري ومنتخب النمسا خلال الأيام الماضية، ودخل النادي الأبيض في مفاوضات قوية مع ممثلي المدرب الألماني.