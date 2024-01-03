سلمان الفرج يشكو الهلال.. إعلامي سعودي يفجرها

فجر عبد العزيز المريسل الإعلامي السعودي مفاجأة قوية بخصوص أزمة سلمان الفرج قائد فريق الهلال مع ناديه، بعد استبعاده خلال الفترة الماضية.

وأثيرت أزمة خلال الفترة الماضية بين سلمان الفرج قائد الهلال والمدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، بسبب استبعاده من المباريات في دوري روشن السعودي.

وقال جيسوس في تصريحات صحفية، أنه قرر معاقبة الفرج، واستبعاده من حساباته الفنية، بسبب رفضه النزول بديلا خلال مواجهة التعاون في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وكتب المريسل عبر حسابه الشخصي عبر منصة “إكس”، أن لاعبا معروفا يطلب الخروج من ناديه بسبب سوء المعاملة.

وأضاف : “النادي يريد فرض الفريق الذي سيرحل إليه اللاعب، وهو ما تسبب في وجود رغبة لتقديم شكوى ضدهم”.

واختتم: “اللاعب الذي يقصده، يتعرض لحملة تشويه تاريخه مع ناديه.

وأشارت الجماهير في تعليقاتها على تغريدة المريسل إلى أن اللاعب المقصود، هو سلمان الفرج، خاصة في ظل الأزمة التي يواجهها مؤخرا مع نادي الهلال.