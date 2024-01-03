اخبار الرياضه

سلمان الفرج يشكو الهلال.. إعلامي سعودي يفجرها

0 نشر
0 تبليغ

سلمان الفرج - الهلال - دوري أبطال آسيا

سلمان الفرج - الهلال - دوري أبطال آسيا

فجر عبد العزيز المريسل الإعلامي السعودي مفاجأة قوية بخصوص أزمة سلمان الفرج قائد فريق الهلال مع ناديه، بعد استبعاده خلال الفترة الماضية.

وأثيرت أزمة خلال الفترة الماضية بين سلمان الفرج قائد الهلال والمدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، بسبب استبعاده من المباريات في دوري روشن السعودي.

وقال جيسوس في تصريحات صحفية، أنه قرر معاقبة الفرج، واستبعاده من حساباته الفنية، بسبب رفضه النزول بديلا خلال مواجهة التعاون في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

اقرأ أيضا.. حسين لبيب يعدل قرار مرتضى منصور في الزمالك

وكتب المريسل عبر حسابه الشخصي عبر منصة “إكس”، أن لاعبا معروفا يطلب الخروج من ناديه بسبب سوء المعاملة.

وأضاف : “النادي يريد فرض الفريق الذي سيرحل إليه اللاعب، وهو ما تسبب في وجود رغبة لتقديم شكوى ضدهم”.

واختتم: “اللاعب الذي يقصده، يتعرض لحملة تشويه تاريخه مع ناديه.

وأشارت الجماهير في تعليقاتها على تغريدة المريسل إلى أن اللاعب المقصود، هو سلمان الفرج، خاصة في ظل الأزمة التي يواجهها مؤخرا مع نادي الهلال.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا