كولر يوجه طلبًا لإدارة الاهلي في فترة التوقف

كشف الإعلامي محمد شبانة عن طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

وسيعود فريق الاهلي بقيادة كولر للتدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل، بعدما منح اللاعبين راحة سلبية خلال فترة التوقف الحالية.

وقال شبانة في تصريحات إذاعية: “مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلي اجتمع مع الجهاز الاداري قبل سفره الى بلاده، من أجل طلب خوض 4 مباريات ودية متدرجة.

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وأضاف: “كولر طلب خوض المباريات الودية من أجل الاستعداد بشكل جيد لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

ويقع فريق الاهلى فى المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا، رفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى، ويانج أفريكانز التنزانى، وميدياما الغانى.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره شباب بلوزداد أحد يومي 17 أو 18 فبراير المقبل، في اللقاء تامؤجل من الجولة الرابعة بمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وكان الاهلي قد افتتح مشواره بمجموعات دوري أبطال أفريقيا بالفوز على نظيره ميدياما الغانى بالجولة الأولى على ستاد السلام، ثم التعادل بهدف لكل فريق مع يانج أفريكانز التنزانى، والتعادل سلبيًا مع شباب بلوزداد الجزائري بالجولة الثالثة فى القاهرة.