رسميًا.. استبعاد أحمد نبيل كوكا من المنتخب قبل كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم غياب أحمد نبيل كوكا، لاعب المنتخب والنادي الأهلي عن بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بسبب الإصابة.

وكتب الاتحاد في بيان رسمي عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "خضع أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم لفحوصات طبية و أشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم و بالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار".

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، يوم 13 يناير الجاري وتستمر حتى 11 فبراير المقبل 2024، وكان كوكا، لاعب النادي الأهلي ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة.

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