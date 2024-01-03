استبعاد نجم الأهلي من بطولة الأمم الإفريقية بسبب الإصابة

الشارقة - اميمة ياسر - خضع أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم لفحوصات طبية و أشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم و بالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

وجاءت القائمة النهائية للفراعنة كالتالي : "حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى، والدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى .

وتضم القائمة ايضا في خط الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - محمود حمادة، وفي الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا .