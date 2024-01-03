الرجاء يحسم ديربي كازابلانكا بالفوز على الوداد ويتصدر الدوري المغربي

تغلب فريق الرجاء على نظيره فريق الوداد، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري المغربي الممتاز.

وفاز الرجاء على نظيره الوداد في “ديربي كازابلانكا”، بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء، في الجولة الرابعة عشر من الدوري المغربي.

جاءت ثنائية الرجاء في مرمى الوداد بالشوط الثاني وذلك بعدما حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين الفريقين.

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سجل لاعب الوداد هشام آيت برايم الهدف الأول للرجاء بالخطأ في مرماه بالدقيقة 51، فيما أضاف محمد زريدة الهدف الثاني بالدقيقة 64 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة وصل الرجاء للمركز الأول في الدوري المغربي برصيد 30 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في 8 مواجهات وتعادل في 6 مباريات ولم يخسر أي لقاء.

وتوقف رصيد الوداد عند النقطة 23 في المركز الثالث وله مباراة مؤجلة، ويتساوى في النقاط مع نهضة بركان المغربي الذي له مباراة إضافية عن الوداد.