الاهلي ينسحب من صفقة مدوية.. تطورات جديدة

قرر النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، الانسحاب من صفقة مدوية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بسبب المطالب المادية.

ورفض مجلس إدارة النادي الاهلي، المغالاة في صفقة أحمد أمين أوفا هداف نادي إنبي، الذي يعد هدفًا للقلعة الحمراء في انتقالات يناير الجاري.

وقرر مجلس إدارة القلعة الحمراء الإنسحاب من المفاوضات مع نظيرتها في نادي انبي، بسبب المغالاة في المطالب المادية.

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وكانت إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي، قد اشترطت الحصول على مبلغ 50 مليون جنيه وذلك مقابل التنازل عن خدمات أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق البترولي، خلال فترة انتقالات شهر يناير الحالي.

ويسعي النادي الاهلي إلى إبرام صفقة هجومية قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب الضعف في الخط الأمامي الذي يعانيه الفريق.

يأتي ذلك خاصة بعد ظهور أنتوني موديست مهاجم الأحمر بمستوى ضعيف، الذي تم التعاقد معه خلال فترة انتقالات الصيف الماضي.