حبس يوسف عطال بسبب دعم فلسطين قبل كأس أمم أفريقيا

أصدرت المحكمة الفرنسية، حكمًا بحبس الجزائري يوسف عطال لاعب نادي نيس الفرنسي، بسبب دعمه لـ فلسطين، بعد الأحداث الأخيرة التي تشهدها غزة.

ويستعد يوسف عطال للمشاركة مع منتخب الجزائر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي ستقام في كوت ديفوار.

وقررت المحكمة الفرنسية، معاقبة يوسف عطال بالسجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 45 ألف يورو.

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ووجهت المحكمة لـ يوسف عطال، تهمة إثارة الكراهية على أساس الدين، كما أنه بات مطالبًا بنشر الحكم في جريدتي “لو ماتان” ولو موند” على حسابه الشخصي.

وبحسب شبكة “RMC”، فإن المدعي العام طالب بسجن عطال 10 أشهر مع غرامة قدرها 45 ألف يورو، بسبب منشور عن فلسطين على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” معاد للسامية.

وأشارت إلى أن عطال قال في حديثه في المحكمة، أنه شارك الفيديو لأنه كان يرى أنها رسالة سلام وأن الناس يعانون خلال هذه الحرب، ولسوء الحظ يؤسفه عدم إكمال الأمر حتى النهاية.