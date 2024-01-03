اخبار الرياضه

تفاصيل عرض الأهلي لضم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - بات الأهلي قريبًا من إعلان التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي المحترف في صفوف سيريس السويدي، وذلك لضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

 

وذكرت تقارير إعلامية في الدنمارك خلال وقت سابق، أن الأهلي قدم عرضا بقيمة 1.4 مليون يورو، من أجل التعاقد مع اللاعب الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية، إلا أنه لم يحظ بقبول إدارة نادي سيريس.

 

لكن صحيفة "يو إن تي" السويدية قالت إن الأهلي رفع عرضه في الساعات القليلة الماضية إلى مليوني يورو، من أجل الظفر بتوقيع وسام أبو علي، وحسم الصفقة خلال أسرع وقت ممكن.

 

وفي هذا الموسم، لعب وسام أبو علي في 16 مباراة مع سيريس في مختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وأسهم بتمريرة حاسمة واحدة.

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا