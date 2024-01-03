بـ ٧ انتصارات متتالية .. "جولدن جيت - Golden Gate SC " يتصدر مجموعته بدوري الدرجة الرابعة

ياسر رشاد - القاهرة - رغم تأسيسه منذ 4 أشهر فقط وخوضه لمنافسات دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم لأول مرة ، ظهر فريق جولدن جيت Golden Gate SC بمستوي متميز فاق التوقعات وأعلن عن نفسه بأفضل طريقة ممكنة ، وبعدما حقق 7 انتصارات متتالية فرض اسمه كأحد أبرز الفرق المتنافسة على الصعود للدرجة الثالثة في الموسم القادم ، ونجح الفريق الملقب بـ "فرسان الذهب" في الفوز بجميع مبارياته ضمن منافسات المجموعة (ب) وحقق العلامة الكاملة في الدور الأول واحكم قبضته على الصدارة برصيد 21 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه ، وخلال مشواره بالبطولة حقق جولدن جيت الفوز في أولى مبارياته أمام فريق منية الحيط بنتيجة 3-1 ، ثم فاز على فريق الهلال بنتيجة 4-صفر ، وبعدها حقق فوزه الثالث توالياً وكان هذه المرة أمام فريق وطني الغرق بنتيجة 5-1 ، ثم حسم مواجهته مع فريق أس إيه كا بنتيجة 3-1 ، وفاز في مباراته الخامسة على حساب فريق المصريين بنتيجة ٣-صفر ، ثم فاز علي أقرب منافسيه فريق كفر محفوظ بنتيجة 2-1 ، وفي مباراته الأخيرة بالدور الأول أمام فريق مركز شباب العدوة حقق فوزا كبيرا بنتيجة 5-1 ، وخلال المباريات السبع سجل لاعبو جولدن جيت 25 هدفا واستقبلت شباكهم 5 أهداف ، ويتصدر ترتيب هدافي الفريق إبراهيم سعيد وسجل 7 أهداف، وسجل عاطف محمود 4 أهداف ، بينما سجل رمضان أحمد " زقزوق " وعلي قرني ومحمد جمعة 3 أهداف لكل منهم ، كما سجل إسلام بدوي هدفين، هدف واحد لكل من حسام أيمن وكريم سليمان ومصطفي أوزيل ، واللافت أن الفريق طوال هذه المباريات كان يكافح حتى اللحظة الأخيرة .. بدليل أن 9 أهداف من أصل 25 هدفاً في رصيده حتى الآن سجلهم لاعبوه من بعد الدقيقة 85 ، كذلك رغم معدل التهديف الجيد فإن الفريق كان صاحب أعلى معدلات للتسديدات في العارضة والقائمين .. بجانب ضياع معدل قياسي من الفرص المؤكدة ، وهو ما يعكس الخطة الهجومية التي يتبعها مديره الفني القدير الكابتن حسام الشافعي بجانب موهبة مهاجميه ، وهو ما لم يأت على حساب الدفاع بالنظر لاستقبال الفريق لـ5 أهداف من بينهم ضربتي جزاء .. وكلها استقبلتها شباك الفريق وهو متقدم في النتيجة ، كما شارك نحو 20 لاعباً في مباريات الفريق السبع مما يدل علي أن الفريق يضم مجموعة كبيرة من المواهب ومزيج من أصحاب الخبرات والشباب .

جدير بالذكر أنه فى ظل سعى إدارة نادى جولدن جيت لتقديم موسم استثنائي مع بداية مشاركاته بدوري الدرجة الرابعة ، قام بتعاقدات مميزة مع لاعبين أصحاب خبرة وموهبة ، منهم أحمد فتحي لاعب مصر المقاصة سابقا ومحمد ممدوح ومحمد رضا القادمين من نادي الشرقية للدخان ومحمد السيد لاعب الإعلاميين سابقا ومحمد عامر القادم من الترسانة وإبراهيم سعيد القادم من نادي الألومنيوم وحسام أيمن الذي سبق له اللعب مع فريق وادي دجلة وأحمد جمال لاعب تليفونات بني سويف والأوليمبي السكندري سابقاً عبد الله عبد الموجود لاعب نادي بروسيا مصر ، وكذلك مجموعة من اللاعبين كانت بدايتهم ضمن ناشئ نادي الزمالك ومنهم مصطفى أوزيل ويوسف اشرف وعاطف محمود ، وأيضاً الحارس محمود ضبش والذي كان ضمن ناشئ الأهلي وسبق له اللعب كذلك مع فريق إف سي مصر ، بجانب عدد من اللاعبين الذين يتمتعون بخبرات مع أندية سواء في دوري المحترفين أو الدرجة الثانية