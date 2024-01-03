تشكيل باريس سان جيرمان أمام تولوز في كأس السوبر الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني لويس إنريكي تشكيل باريس سان جيرمان الأساسي الذي سيخوض به مواجهة اليوم ضد تولوز والتي ستجمع الفريقين على ملعب بارك دي برانس، في مباراة كأس السوبر الفرنسي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، على ملعب "حديقة الأمراء"، والتي ستذاع عبر قناة beIN Sports HD 4 بصوت المعلق حسن العيدروس.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان للمباراة كالأتي:

حراسة المرمي: دوناروما

الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، سكرينيار ولوكاس هيرنانديز

الوسط: إيمري، فيتينيا ولي كانج

الهجوم: ديمبيلي، مبابي وباركولا

ويخوض باريس سان جيرمان مباراة اليوم بصفته بطلا للدوري الفرنسي الموسم الماضي، في حين يخوض فريق تولوز المواجهة بعد تتويجه بلقب كأس فرنسا، النسخة الماضية على حساب فريق نانت.

الجدير بالذكر أن فريق باريس سان جيرمان يمتلك الرقم القياسي في التتويج بلقب بطولة كأس السوبر الفرنسي برصيد 11 لقبا.