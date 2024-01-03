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الزمالك يعلن موعد انضمام سيف الجزيري لمنتخب تونس استعدادا لأمم أفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر أن يغادر القاهرة غداً الخميس التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متجها إلى تونس للانتظام في معسكر منتخب نسور قرطاج استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة..

وكان الجهاز الفني لمنتخب تونس بقيادة جلال القادر قرر استدعاء سيف الدين الجزيري لقائمة نسور قرطاج بسبب غياب مرتضى بن وناس والذي تم إعفائه من المشاركة في كأس الأمم لأسباب عائلية .

جدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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