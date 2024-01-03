"كان نفسي أشارك لكن مليش نصيب".. أول تعليق من كوكا بعد استبعاده من منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - علق أحمد نبيل كوكا، لاعب فريق الأهلي ومنتخب مصر الوطني، والمستبعد مؤخرًا من قائمة الفراعنة، المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2024، بسبب الإصابة.

واستشهد "كوكا" باية قرانية، عبر تدوينه نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

وأضاف: "الحمد لله دائمًا وأبدا قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله إنها جات فى حاجة بسيطة مش كبيرة، بطولة كان نفسى أمثل فيها منتخب مصر بالذات في السن ده لكن الحمد لله مليش نصيب، وربنا دايما مبيجبش إلا الخير وأنا راضى الحمد لله، وبإذن الله عوض ربنا كبير في اللي جاي، بالتوفيق للمنتخب إن شاء الله يرجعولنا بالبطولة".

وخضع أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم لفحوصات طبية و أشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء مهند لاشين لصفوف المنتخب للإنضمام للقائمة النهائية المشاركة في أمم أفريقيا ٢٠٢٤.

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