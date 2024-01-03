رابطة الدوري السعودي تعلن المرشحين على جوائز شهر ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، عن قائمة المدربين والحراس المرشحين للفوز بجائزة الأفضل عن شهر ديسمبر الماضي 2023.

ويتنافس على هذه الجائزة 3 مدربين وحارسان، لحصد جائزة مدرب شهر ديسمبر 2023 ، على أن سيكون تصويت الجماهير هو الفاصل في حسم هذه الجائزة.

ويترشح المدربين والحراس لجوائز شهر ديسمبر عن أدائهم في الجولات (16 - 17- 18 - 19).

وضمت قائمة المرشحين المعلنة كلًا من:

أفضل حارس مرمى: السنغالي إدوارد ميندي (الأهلي) والكوري الجنوبي كيم سيونج (الشباب).

أفضل مدرب: البرتغالي جورجي جيسوس (الهلال)، البرتغالي لويس كاسترو (النصر)، الألماني ماتياس يايسله (الأهلي).

قاد البرتغالي جيسوس، الهلال في 5 مباريات الأخيرة، حقق الفوز في جميعهما، متصدرًا دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة.

قاد البرتغالي لويس كاسترو، فريق النصر في آخر 5 مباريات فاز في 4 منهم، وتلقى الخسارة أمام الهلال، محتلًا المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

قاد الألماني ماتياس يايسله، أهلي جدة، في آخر 5 مباريات، فاز في 4 وتعادل في واحدة، متواجدا في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

اقرأ أيضا..

353.10 مليون يورو للهلال.. إحصائيات نفقات الدوري السعودي خلال الانتقالات السابقة

الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم يعلن قائمة المرشحين لتشكيل الأفضل خلال 2023 وسط غياب صلاح