فان دين بروم ينضم لسباق المرشحين لتدريب الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - شهد ملف المدير الفني الأجنبي الجديد لفريق الزمالك تطورات جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، في إطار سعي مجلس إدارة النادي لحسم هذا الملف خلال الأيام المقبلة.

ودخل المدرب الهولندي جون فان دين بروم دائرة إهتمامات الزمالك لشغل منصب المدير الفني للفريق.

ورغم التوصل لإتفاق مبدئي مع الأماني فرانكو فودا المدر الفني السابق لمنتخب النمسا، إلا أن إدارة النادي الأبيض تواصل التفاوض مع أسماء أخرى لإختيار الأفضل بينهما.

مسيرة مميزة للمدرب الهولندي

ويمتلك فان دين بروم سيرة ذاتية قوية كلاعب ومدرب حيث سبق له التتويج مع أياكس بلقب دوري ابطال أوروبا عام 1995 كلاعب بجانب لقبين للدوري الهولندي.

وكمدرب تولى فان دين بروم مهمة تدريب العديد من الأندية الهولندية في مقدمتها فيتيسه واي زد الكمار وأدو دين هاج، كما يمتلك المدرب الهولندي تجربة مميزة في بلجيكا مع اندرلخت وجنك.

وخاض فان دين بروم تجربة سابقة بالمنطقة العربية عندما تولى قيادة فريق التعاون السعودي.

وحقق فان دين بروم لقب الدوري البلجيكي مع إندرلخت موسم 2012-2013 بجانب لقبي لكأس السوبر في 2012-2013، ثم توج مع جنك بلقب كأس بلجيكا موسم 2020-2021.